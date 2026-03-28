مجموعة مصر.. بلجيكا تصطدم بأمريكا في اختبار قوي استعدادًا لمونديال 2026

يخوض منتخب بلجيكا مواجهة ودية قوية أمام منتخب الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت، على ملعب “مرسيدس بنز” في أتلانتا، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الأمريكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، خاصة في ظل نتائجه المميزة مؤخرًا تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، حيث حقق عدة انتصارات متتالية، مع صلابة دفاعية واضحة وعدم استقبال أهداف في الشوط الثاني خلال آخر مباريات.

في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بطموحات كبيرة لاستعادة بريقه، مستفيدًا من الاستقرار الفني مع المدرب رودي جارسيا، الذي قاد الفريق لسلسلة نتائج إيجابية وخسارة وحيدة فقط منذ توليه المهمة.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، كونها اختبارًا مهمًا لكلا المنتخبين قبل المونديال، في مواجهة تجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين تسعيان لإثبات الجاهزية قبل الحدث العالمي.

وتقع بلجيكا في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 - التي تضم أيضًا مصر وإيران ونيوزيلندا.