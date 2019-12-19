التعليم تغلق إمكانية التحويل بين الشعبتين أمام طلاب 2 ثانوي .. اليوم

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| التعليم تعلن تفاصيل ومفاجآت جديدة للطلاب.. فرصة أخيرة لتغيير الشعبة قبل الامتحان.. وتحذيرات من التجاوز بالألفاظ أثناء الإجابة