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تعليم

التعليم تغلق إمكانية التحويل بين الشعبتين أمام طلاب 2 ثانوي .. اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تغلق البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ظهر اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 .


وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إتاحة الفرصة من جديد لطلاب الصف الثاني الثانوي ، الذين يرغبون في تغيير الشعبة .

وأوضح الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام ، في خطاب رسمي لجميع المديريات ، أن هذه الفرصة ستتاح فقط حتى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.

وأكد حجازي أنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية لإخطار المدارس بذلك ، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تأتي حرصا على مصلحة الطلاب .

وأوضح حجازي أن هذا القرار، جاء بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التماسات من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي العام.

وأشار إلى أن هذه الالتماسات كانت تطالب الوزارة بإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لتغيير الشعبة لتعثرهم في الدراسة في الشعبة التي اختاروها من بداية العام الدراسي بالصف الثاني الثانوي .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد كشفت عن مواصفات امتحانات الصف الثاني الثانوي هذا العام ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالًا (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالًا (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالًا اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالًا اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالًا (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالًا (15 استاتيكا، 15 هندسة).
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