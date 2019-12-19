تقييم لاعبي الدوري.. حسام البدري يناقش أسماء المرشحين للانضمام للمنتخب

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري، اجتماعا، اليوم، الخميس، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل مناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستوى جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات والأسابيع الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.



وتواجد في الاجتماع، الكابتن محمد بركات مدير الكرة والجهاز المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، لمناقشة كل ما يخص المرحلة الماضية.



وناقش الكابتن حسام البدري مع جهازه الفني كل الأسماء المرشحة والمطروحة للانضمام للفريق في المرحلة المقبلة مع دراسة إمكانية ضم وجوه وأسماء جديدة في المعسكر المقبل، وفقا لأداء اللاعبين مع أنديتهم في الدوري، ومع التقييم الموضوع لكل لاعب من جانب الجهاز الفني في إطار المتابعة الشاملة للمباريات والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني.