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فن

روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل البرنس مع مخرج العمل.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:28 م
روجينا ومحمد سامى
روجينا ومحمد سامى
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محمد بدران
أعلنت الفنانة روجينا بدء تصوير مسلسل "البرنس" عبر حسابها على إنستجرام، والمقرر عرضه رمضان 2020، من بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

ونشرت روجينا صورة لها مع مخرج العمل الفنان محمد سامى، من كواليس الاحتفال ببدء التصوير، وعلقت على الصورة: "مسلسل البرنس رمضان 2020 ".

"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان العام الجاري.
روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل البرنس مع مخرج العمل.. شاهد
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