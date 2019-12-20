باحث في الشأن التركي: تدخل أنقرة في ليبيا بدأ منذ 2011.. فيديو

قال كرم سعيد، باحث فى الشأن التركي لدى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تركيا انخرطت فى الأزمة الليبية منذ الاحتجاجات التي قامت في العام 2011.



وأضاف سعيد كرم، خلال حواره التلفزيوني في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي" الفضائية، أن تصريح أردوغان الخاص بالتدخل فى ليبيا، ليس جديدا، مشيرا إلى أن قبل أيام كان هناك تصريح لمستشار الرئيس التركي "ياسين أقطاي" أن ليبيا أصبحت تحت الحماية التركية.



وتابع الباحث في الشأن التركى، فى أكتوبر الماضي، تحدث الرئيس التركي عن أـن ليبيا مهمة لتركيا؛ لكونها جزء من إرث أجداده، وجزء من جغرافيا الإمبراطورية العثمانية.



وأشار كرم سعيد، إلى أن التدخل التركي فى ليبيا له مجموعة من المظاهر، والدوافع، تدفع تركيا إلى الانخراط أكثر فى ليبيا.



وأوضح الباحث فى الشأن التركى، أن أول الدوافع التركية للتدخل فى ليبيا؛ هي تمجيد نفوذها في المنطقة، خاصة وأنها تعانى ضعفا فى مكانتها دوليا وإقليميا.