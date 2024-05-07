الدنيا ربيع والجو بديع.. الفسيخ الأسواني أكلة فرعونية.. مذاق مميز في شم النسيم

" الدنيا ربيع والجو بديع " مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم ، نستعرض سوياً في كل عام آخر الأخبار عن الأسماك المملحة "الفسيخ الأسوانى".

وعبر عدسة "صدى البلد" نعرض الأسماك المملحة "الفسيخ الأسواني" الأبرز والأهم على الموائد فى أعياد الربيع "شم النسيم" باعتباره من المأكولات التاريخية والفرعونية والمتوارثة من المصريين القدماء ومازالت مستمرة حتى الآن.

ويعتبر الفسيخ الأسواني من الوجبات المفضلة للأهالي طول السنة مسلمين وأقباط، حيث يعتبر أكله مميزة للتخلص وعلاج نزلات البرد، بجانب أنه هناك بعض الأهالي بمحافظات الصعيد وتتمثل في أسوان وقنا وسوهاج، لديهم عادة تناولها كل يوم جمعة من الأسبوع.

الفسيخ الاسوانى

وهناك أمزجة مختلفة للأسوانية للتفنن فى "طبخ" الفسيخ من خلال إضافة الفول السودانى غير المملح والطماطم والطحينة، فيما يعرف بالوصفة السودانية المشهورة.

وقد شهدت محال الفسيخ بالسوق السياحى إقبالاً ملحوظًا، وتوافد عدد كبير من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة أيضًا على شراء الفسيخ بأنواعه وأحجامه المختلفة، وتزايد حركة البيع والشراء بالأسعار المتفرقة خلال هذا الموسم.

ومن ناحيته قال عبد الناصر يوسف محل فسخاني الرحمن بأنه من المعروف بالتزامن مع موسم شم النسيم خلال كل عام يتوافد العديد من الأهالي لشراء الفسيخ والرنجة والملوحة، نظراً لأنها الأكلة الفرعونية المفضلة لديهم خلال هذا الموسم، ومن أبرز أنواع الفسيخ الأسواني هي: الراية، وسمكة "كلب البحر" وتعرف باسم “الكلابي” وأطلق عليها هذا الأسم نظرًا لأن موجود لديها أسنان كبيرة وتتغذى على الأسماك الحية بعكس غيرها من أنواع الأسماك الذين يتغذون على الحشائش، وهي متعددة الأحجام منها الصغير والوسط والكبير.

أما عن أسعار الفسيخ الأسوانى:

فسعر الكيلو الصغير 145 جنيها، ويوجد رنجا بطروخ مرمل ، والكيلو بـ 170 سليم ومتقطع ، و 40 جنيه، والطبق ، و 50 الملوحة ، والاسو بـ الصغيرة ، و 150 الوسط 250 ، والكبير300 ، و 100 للطبق 10السردين البلدي 140 والطبق 20 ، والسردين الرشيدي 160 جنيها.