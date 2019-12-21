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حوادث

استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:31 م
الداخلية استعدت لـ
الداخلية استعدت لـ الكريسماس
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مصطفى الرماح
شهدت جميع مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وقد شملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لجميع المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور
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