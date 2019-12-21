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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس مدارس فى المقطم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:29 م
انقلاب أتوبيس مدارس
انقلاب أتوبيس مدارس
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مصطفى الرماح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ومواقع إخبارية يوم الخميس الماضى موضوعا تحت تحت عنوان «عاجل»: تفاصيل حادث إنقلاب أتوبيس مدرسة فى المقطم وإصابة طلاب" والمتضمن إصابة (6) طلاب نتيجة إرتطامهم ببعضهم داخل الأتوبيس بسبب السرعة زائدة بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بشأن الواقعة، وتبين وجود بلاغ بتاريخ 31 / 11 / 2019 بوقوع مصادمة ومصابين بذات المنطقة، وتبين أنه نتيجة إصطدام سيارتين ببعضهما بسبب تخطى إحدى السيارتين للجزيرة الوسطى بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة القسم لإختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة قائديهما ومستقليهما.

وشددت على الداخلية على عدم صحة ما تم تداوله بشأن وقوع حادث لأحد أتوبيسات المدارس، وعدم وجود أى بلاغ متعلق بالواقعة المتداولة.
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