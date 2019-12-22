AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صاحب مخبز يطلق الرصاص على تاجر لمعاكسته خطيبته بالسيدة زينب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:52 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
كتب – محمد صبري :
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب مخبز لاتهامه بإطلاق الرصاص على تاجر بسبب معاكسته خطيبته.

تبلغ للمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب من مستشفى المنيرة العام تفيد استقبالها صاحب محل (مصاب برش خرطوش بالصدر) أثر ادعاء مشاجر، ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصاحب مخبز بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة خطيبة الأخير، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته ولاذ بالفرار مستقلًا " توك توك" صحبته سائق توك توك تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة تم بإرشاد المتهم الأول ضبط بندقية خرطوش وطلقتان والمستخدم فى ارتكاب الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرز السكين فى قلبه.. عاطل يتخلص من تاجر فى المرج عاتبه على معاكسة فتاة

كاميرات المراقبة تكشف اقتحام لص شركة ومكتب محاماة لسرقتهما بالسيدة زينب

كاميرات المراقبة تكشف المستور .. عاطل وراء مقتل صاحب فرش ملابس في المرج

كاميرات المراقبة تكشف المستور.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صاحب فرش ملابس بالمرج

ترشيحاتنا

بعد تركيب أنغام دعامات.. 10 أطعمة تفتت حصوات الكلى

كلوب يشكك في أحقية تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

عاجل.. التعديل الوزاري الجديد: دمج الاستثمار والإصلاح الإداري لرئيس الوزراء

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري بحكومة مدبولي

بعد إعلان التعديل الوزاري.. وزير التعليم يتلقى التهاني ويعلن أسماء نوابه الثلاثة

القبض على عاطل اقتحم شركة بالأزبكية وسرق 1.4 مليون جنيه من خزينتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مثير.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى عز البرد

أبناء حي الأسمرات أبطال في الكونج فو.. والمحافظ يكرمهم.. صور

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور