أنت مين أنا معرفكش.. رضا عبد العال يداعب نجم وسط الأهلي على الهواء

قدم حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، التحية إلى الكابتن رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، وأعرب عن سعادته بفوزه بأفضل لاعب خط وسط في الموسم الماضي، وفقا لاستفتاء قناة الحدث.





من جانبه داعب الكابتن رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، قائلا: "انت مين انا ماعرفكش".





ووجه رضا عبد العال، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث» حديثه للاعب حمدي فتحي أن حمدي فتحي له بصمة واضحة، وغير دائما من طريقة لعبه، مشيرا إلى أنه لاعب متميز جدا في خط الوسط.