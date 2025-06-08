في ذكرى تنصيب الرئيس السيسي.. مجدي البري: إنجازات ملموسة وجمهورية جديدة تنهض بكل القطاعات

أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل لحظة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، إذ كانت بداية لعهد جديد استعاد فيه الوطن استقراره، وانطلقت فيه مسيرة تنموية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف البري في بيان له، أن الدولة شهدت في عهد الرئيس طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما انعكس على استقرار الدولة وتقدمها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن قطاع الصحة كان في صدارة أولويات القيادة السياسية، من خلال تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، ورفع كفاءة المستشفيات، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي قدمت خدمات طبية واسعة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن الدولة نجحت أيضًا في النهوض بالاقتصاد، رغم التحديات العالمية، من خلال خطط واضحة لبناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمار، فضلًا عن تسهيلات وتشريعات دعمت مناخ الأعمال، ودفعت عجلة التنمية والإنتاج.

وأكد البري أن السياحة استعادت مكانتها، والتعليم شهد تحديثًا شاملًا للمناهج والبنية التحتية، بما يعكس إيمان الدولة بأهمية بناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع بناء الدولة الحديثة.

واختتم البري تصريحاته مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع هو ثمرة رؤية قيادة وطنية مخلصة، تقود مصر بثبات نحو مستقبل أفضل، مشددًا على أن المصريين يجددون ثقتهم في الرئيس السيسي ومشروعه الوطني الذي يعيد للوطن مكانته وللمواطن كرامته.