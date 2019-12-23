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رياضة

‎20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة اف سي مصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:07 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
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عمرو الحلوانى
اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري ، استعدادا لمباراة أف سى مصر المقرر اقامتها في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودى وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد ياسين ومحمد دسوقى وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وصلاح أمين و اودوموسيس وعمرو مرعى وأحمد مصطفى و أحمد صبيحة .

وكان فريق المقاصة أدى تدريبه مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وعقب المران اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.

وكان اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ودعم الفريق لاستعادة الانتصارات من جديد، مؤكدا لهم أنه يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، وان تراجع النتائج ونزيف النقاط يرجع لسوء التوفيق. وتعهد اللاعبون لرئيس النادي وللجهاز الفني بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.‎
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