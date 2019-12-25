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مرأة

4 وصفات لتقديم المكرونة المعجنة بدلا من رميها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:58 م
4 وصفات لتقديم المكرونة
4 وصفات لتقديم المكرونة المعجنة بدل من رميها
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أسماء عبد الحفيظ
تتناسى بعض النساء وضع المكرونة فى إناء على النار، لدرجة أن المكرونة تصبح معجنة ولا تصلح للطهى ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي 4 وصفات لتقديم المكرونة المعجنة بدلا من رميها.

كفتة مكرونة

تعتمد وصفة كفتة المكرونة على فرمها بالأساس لهذا يمكن استغلال هذه الوصفة لاستخدام المكرونة المعجنة بدلا من رميها، ولكن يجب الاهتمام بالمكونات الأخرى كإضافات تعطي طعم مميز لأصابع كفتة المكرونة التي يمكن أن تحضر بأكثر من مكون كي تكون مغذية أكثر .

كب المكرونة

تحتاج هذه الوصفة لتقديم المكرونة كقطعة كبيرة كاملة وليست مفلفلة، حيث تقدم على شكل قوالب صغيرة أو ميني بيتزا، ترص المكرونة في قوالب الكب كيك ثم تضاف عليها الخضروات والبيض والجبنة وتسوى بطرق ودرجة معينة .

مكرونة بالشوكولاتة

تستغل المكرونة المعجنة لتقديم وصفة مميزة بالشوكولاتة واللبن والزبيب وجوز الهند، ومن المهم إذابة الشوكولاتة والقهوة وباقي المكونات جيدا قبل إضافتها للمكرونة حتى لا تتكتل بعد التسوية .

مكرونة بالمهلبية

بالمكسرات والمهلبية المعتادة تحضر المكرونة هنا كطبق حلو شهي بمكونات مغذية، وتحضر المهلبية بطريقتها التقليدية قبل خلطها مع المكرونة المعجنة حفاظا على شكلها وطعمها، ثم يقلبان معًا في صينية يتم إدخالها الفرن حتى يحمر وجهها، ويجب أن تقدم ساخنة.
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