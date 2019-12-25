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عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يركز على تقوية القطاع الخاص للمشاركة في كل المشروعات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إنه مع حلول عام 2020 سوف تبدأ مصر المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن المرحلة الأولى ركزت على الإصلاح الهيكلي والبنية التحتية بينما المرحلة الثانية ترتبط بالجانب الإنتاجي في الزراعة والصناعة.

وأوضح سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم صرف 3 تريليونات جنيه على عملية التنمية في المرحلة الأولى من خطة الإصلاح.

وأضاف د. عبد المنعم سعيد:" القطاع الخاص هو جسم المرحلة المقبلة، والرئيس عبدالفتاح السيسي يركز على تقوية القطاع الخاص وإدخاله في مجال الصناعة والمشاركة في كل المشروعات".

وأكمل:" عام 2020 سيكون بداية إدخال القطاع الخاص للمشاركة في كل المشروعات ونحن في حاجة إلى إصلاح تشريعي وقانوني من أجل استقبال القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والتطوير".

ولفت عبد المنعم سعيد إلى أن كثيرًا من الدول المتقدمة مثل ألمانيا وبريطانيا تعتمد في صناعة السلاح على شركات قطاع خاص.
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