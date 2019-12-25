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ديني

هل تمنع ألعاب الأطفال الملائكة في المنزل .. الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:34 م
هل تمنع ألعاب الأطفال
هل تمنع ألعاب الأطفال الملائكة في المنزل
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عبدالله سليم
هل ألعاب الأطفال تمنع الملائكة في المنزل .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصور التي يحرم اقتناؤها وإبقاؤها في المنزل هي التماثيل الكاملة التي يمكن نفخ الروح فيها.

وأضاف«الورداني»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل ألعاب الأطفال تمنع الملائكة في المنزل ؟ إن ألعاب الأطفال ليست ف حكم التماثيل المحرمة، مستشهدًا على جواز اقتناء ألعاب الأطفال بما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه أبو داود سنن النسائي الكبرى.

وأوضح أن لعب الأطفال بها جزء كاريكاتوري وليس فيها جزء حياتي صريح، مشيرًا إلى أنها يجوز اقتناؤها في البيت وليس هناك ما يمنع دخول الملائكة.

هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟ ).

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

وأشارت الى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.
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