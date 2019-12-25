"التعاون الإسلامي" تعلق على الهجوم الإرهابي في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين جدد تأكيده على الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.



وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو معربًا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

