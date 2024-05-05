عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي التونسي يتلقى ضربتين موجعتين قبل لقاء الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي
الترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر استعدادات فريق الترجي التونسي استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

وقال “شوبير” خلال تصريحات بإذاعة أون سبورت أف ام ، إن الفريق التونسي يواصل استعداداته بشكل جدي لمواجهة الأهلي، لكنه تلقى ضربة موجعة بسبب إصابة الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة.

شوبير يوجه رسائل للنادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

إصابة نجم الترجي بن حميدة ستبعده بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي

وأكد “شوبير” أن إصابة بن حميدة ستبعده بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي في النهائي، مما يمثل غيابًا مؤثرًا على صفوف الترجي، لافتًا إلى وجود إصابة أخرى للاعب حسام تقا في صفوف الترجي، ولكن من المرجح ألا تعوقه عن المشاركة في المباراة النهائية ضد الأهلي.

 

واختتم “شوبير” تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد للنادي الأهلي لهذه المواجهة، معربًا عن احترامه وتقديره لـ الترجي كفريق قوي، ومعربًا عن أمله في أن يتمكن الأهلي من حصد اللقب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي دوري ابطال افريقيا الترجي التونسي النادي الأهلي نهائى دورى أبطال إفريقيا احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

مصدر رفيع المستوى : تقدم إيجابي في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني

رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

لبنان.. شهداء وجرحى في هجوم إسرائيلي على بلدة ميس الجبل

جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة اليوم.. ونتنياهو العقبة الكبيرة

البابا تواضروس الثاني: قراءة تهنئة الرئيس السيسي في جميع الكنائس

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

ما حكم الحج عن الغير وما هي شروطه؟.. الإفتاء توضح

حسام عاشور: أنا ثالث العالم حصدا للبطولات.. وأتفوق على رونالدو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

فيديو

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ