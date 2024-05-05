الترجي التونسي يتلقى ضربتين موجعتين قبل لقاء الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر استعدادات فريق الترجي التونسي استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال “شوبير” خلال تصريحات بإذاعة أون سبورت أف ام ، إن الفريق التونسي يواصل استعداداته بشكل جدي لمواجهة الأهلي، لكنه تلقى ضربة موجعة بسبب إصابة الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة.

إصابة نجم الترجي بن حميدة ستبعده بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي

وأكد “شوبير” أن إصابة بن حميدة ستبعده بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي في النهائي، مما يمثل غيابًا مؤثرًا على صفوف الترجي، لافتًا إلى وجود إصابة أخرى للاعب حسام تقا في صفوف الترجي، ولكن من المرجح ألا تعوقه عن المشاركة في المباراة النهائية ضد الأهلي.

واختتم “شوبير” تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد للنادي الأهلي لهذه المواجهة، معربًا عن احترامه وتقديره لـ الترجي كفريق قوي، ومعربًا عن أمله في أن يتمكن الأهلي من حصد اللقب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.