شوبير يوجه رسائل للنادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة ، بسبب كثرة الشائعات على الفريق النادي الأهلي، قبل مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطالأفريقيا.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية:"الأهلي والزمالك عندهم نهائي أفريقيا، الأهلي نهائي دوري الأبطال والزمالك نهائي الكونفدرالية وده شيء جيد لكرة القدم المصرية".



وأضاف: "البعض حاليًا يبحث عن مشاكل ويصدر المشاكل، والجمهور لا يعرف إذا كانت هذه المشاكل حقيقية أم إشاعات، وأخص بالذكر النادي الأهلي، لأن في الترجي منعوا الحديث في وسائل الإعلام عن أي أمور تخص الفريق للتركيز في نهائي أفريقيا".

وتابع: "ما يحدث من البعض تجاه النادي الأهلي أنا شايفه غريب جدًا وعجيب ومريب، قالوا إصابة الشناوي سياسية الشناوي، يعاني من شد في السمانة ولم يتدرب حتى الأن، قالوا سيتم ايقاف عمرو السولية وحسين الشحات، ولن يشاركا في مباراة الإسماعيلي لكن شاركوا في المباراة، وهناك لائحة طبقت عليهم".



وأختتم: "من حقك تنتقد فنيًا لكن مش من حقك اصطناع أخبار واختلاق أخبار وفبركة موضوعات، أنا نفسي أعرف إيه الهدف من هذهالأخبار".











