إنكار لكل الدعم الأمريكي .. وزيرة إسرائيلية: لسنا نجمة على علم واشنطن

لا تستحق صفة صديق لنا

قالت أوريت ستروك وزيرة الاستيطان الإسرائيلي إن كيان الاحتلال ليس نجمة على العلم الأمريكي والولايات المتحدة لا تستحق صفة صديق لنا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

يعد ذلك استمرارًا في الانقلاب على أهمية الحليف الأمريكي الأفضل لإسرائيل على الإطلاق.



وقبل أيام أثارت وزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك انتقادات حادة يوم الأربعاء بعد أن رفضت ما قالت إنها صفقة رهائن “سيئة” يتم التفاوض عليها حاليا في مصر، مضيفة أن الاتفاق عليها سيكون بمثابة خيانة للجنود الإسرائيليين وأهداف إسرائيل الحربية.

وقالت الوزيرة اليمينية المتطرف لإذاعة الجيش إن هناك “جنودًا تركوا كل شيء وراءهم وخرجوا للقتال من أجل أهداف حددتها الحكومة، ونحن نقوم بإلقاء ذلك في سلة المهملات لإنقاذ 22 شخصا أو 33 أو لا أعرف كم عددهم. مثل هذه الحكومة ليس لها الحق في الوجود”.

في إدانة لستروك، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في تغريدة إن “حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا في الإئتلاف ليس لها الحق في الوجود”، في حين اتهم الوزير حيلي تروبر من حزب “الوحدة الوطنية”، الشريك مع ستروك في الإئتلاف الحاكم، الوزيرة بانعدام الحساسية تجاه الرهائن.

من جانبها، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إنها اعترضت ما أطلقته إيران نحوها ودخلوا أراضيها وقاموا بالرد وأوصلوا رسالتهم.