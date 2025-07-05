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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف ملوي يفتح باب التدريب الصيفي للطلاب

متحف ملوى
متحف ملوى
محمد الاسكندرانى

أعلن متحف ملوي عن فتح باب التسجيل الخاص بالتدريب الصيفي لطلبة كليات ،الآثار وسياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي وفنون جميلة لعام 2025م.
أوضحت إدارة متحف ملوي ، أن التدريب يهدف إلي التعريف برسالة المتحف ،بالإضافة إلى  التعرف علي أقسام المتحف المختلفة واهميتها في تنمية المجتمع وكذلك تدريب الطلبه علي الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع الجمهور.

متحف ملوي


يذكر أن أعلن متحف ملوي عن بدءً تشغيل المنظومة الإلكترونية لتذاكر الدخول إلي المتحف ،وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، ليلتحق بركب رقمنة المتاحف.
بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه أول مره عام 1963، ثم أُعيد افتتاحه مره أخرى عام 2016، بعد الانتهاء من إعادة ترميمه وتطويره وتأهيله، بعد تعرضه للتخريب والسرقة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2013.


كما تم استعادة حوالي 90% من مقتنيات المتحف المسروقة وتم إدراج باقي القطع المسروقة على القائمة الحمراء لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة (اليونسكو).


يتكون المتحف من مبنى من دور واحد يضم مجموعة من المقتنيات الأثرية من مختلف العصور التاريخية القديمة، من أبرزها تمثال إحدى بنات الملك أخناتون من عصر الأسرة الثامنة عشر، ومحتويات مقبرة حنو التي تم اكتشافها في دير البرشا، وبعض المقتنيات النادرة لنماذج من الحياة اليومية، فضلاً عن مجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية، وتمائم القاشاني لمعبودات مختلفة.
 

متحف ملوي ملوي التدريب في متحف ملوي متحف التدريب في المتاحف

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