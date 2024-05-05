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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلاحم وتكاتف بين أبناء الشعب|وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

صدى البلد

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


وخلال مشاركتها في القداس الإلهي، قدمت السفيرة سها جندي، خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتة إلى أن عيد القيامة ليس مجرد عيد، وإنما مناسبة تدعونا للتأمل والتمعن في قيم الصبر والمحبة والفداء والإيمان وتحمل الشدائد.


ووجهت وزيرة الهجرة - بحسب بيان الوزارة، اليوم الأحد - رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذه الأيام نتشارك الاحتفالات على أرض مصر الغالية في حالة من التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد، على نحو يعكس المحبة والأخوة التي تعرفها بلدنا الحبيبة على مدار تاريخها الطويل، معربة عن محبتها ومحبة مصر الشديدة للأبناء في الخارج، وأنهم في القلب حتى وإن بعدوا.
 

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