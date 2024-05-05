مصابان ومتوفى.. تفاصيل مشاجرة بين 3 أجانب في أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود مُصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مصابين بجروح متفرقة وتوفى أحدهم حال إسعافه - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم نتج عن ذلك حدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2) سلاح أبيض وإعترفوا بإرتكاب الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.