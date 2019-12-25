AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مؤلف استدعاء ولي عمرو: الفيلم ظهر شبه مشوه لهذا السبب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
كشف محمد سمير مؤلف فيلم " إستدعاء ولى عمرو " ، والذى يعرض حاليًا فى السينمات ، عن عدم رضائه الكامل عن الفيلم، مؤكدًا ان مخرج العمل عمل تعديلات لم تكن فى صالح العمل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وتابع قائلا : " تعقيبًا على المقال النقدي للأستاذ مجدي الطيب عن فيلم إستدعاء ولي عمرو ، أولًا دا شرف كبير ان حد في قيمة و قامة الأستاذ مجدي الطيب يتناول الفيلم بنقده، ثانيًا فيلم إستدعاء ولي عمرو فعلًا ظلم كتابه الموهوبون، الفيلم كان مكتوب اجمل وأعمق وأكثر سلاسة مما ظهر في النسخة المصورة".

واضاف : " و أنا بتفق معاك يا استاذ ان الفيلم ظهر شبه مشوه ، و مجتزأ ، و فيه إقحام ، و دا راجع زي ما حضرتك أشرت للسطحية الإخراجية ، و مشاكل المونتاج ، و بالنسبة لكاست الفيلم انا شايف ان الممثلين عملوا اللي عليهم و محدش منهم قصر، و في الأول والآخر الممثل بيكون تحت إدارة مخرج ، من المفترض ان يوظفه صح و يفجر كل طاقاته و يستغل امكانياته الاستغلال الأمثل ، انا عارف ان في النهاية المشاهد مالوش دعوة غير باللي بيشوفه في قاعة السينما ، و اللي ورا الكواليس محدش بيعرف بيه، عشان كدا فيلم إستدعاء ولي عمرو ظلم كتابه".

واستكمل"ورغم أن التجربة تخللها العديد من المشاكل، و اني راضي عن الفيلم بنسبة ٧٠ % احب اشكر كل الناس اللي ساهمت في صناعته" .

وتابع : " في النهاية أحب اشكر الأستاذ مجدي الطيب انه لم يكتف بمشاهدة الفيلم ، لكن قرا السيناريو ، و هتصل بنفسي اشكر اللي بعتله النسخة ، و ده واضح في كلام الأستاذ مجدي عن دور الفنانة اماني كمال اللي كان على الورق و اتشال من مخرج لا يؤتمن علي ورق".

يذكر ان فيلم استدعاء ولى عمرو من بطولة حورية فرغلى وسماح انور و محمد عز ، يظهر من خلاله عدد من ضيوف الشرف على راسهم الفنانة إنتصار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .. منة شلبي: أهدي هذه الجائزة لأمي .. والاحتفاء بالراحلين عزت أبو عوف وهيثم أحمد زكي

50 فيديو وصورة من مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم منة شلبي وشريف عرفة.. والاحتفاء بالراحلين عزت أبو عوف وهيثم أحمد زكي

محمد لطفي يروج لفيلم استدعاء ولي عمرو.. صورة

سيناريست يتهم احمد مكى بـ السرقة.. تفاصيل مثيرة

بعد وصفه بالفيلم الفاشل.. مخرج Cats يجري تعديلات على النسخة المطروحة بالسينمات

ترشيحاتنا

تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر | تفاصيل

تستمر 3 ساعات | تحذير لأهالي هذه المناطق بالإسكندرية من انتشار رائحة الغاز الطبيعي

محمد صلاح رابع أغلى لاعب في العالم لعام 2019 | تفاصيل

دولارات تتساقط من السماء على المارة في أحد الأحياء الأمريكية.. شاهد

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم الاستقرار| فيديو

منتظرا فرمانًا سعوديًا | تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال