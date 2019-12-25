مؤلف استدعاء ولي عمرو: الفيلم ظهر شبه مشوه لهذا السبب

كشف محمد سمير مؤلف فيلم " إستدعاء ولى عمرو " ، والذى يعرض حاليًا فى السينمات ، عن عدم رضائه الكامل عن الفيلم، مؤكدًا ان مخرج العمل عمل تعديلات لم تكن فى صالح العمل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.



وتابع قائلا : " تعقيبًا على المقال النقدي للأستاذ مجدي الطيب عن فيلم إستدعاء ولي عمرو ، أولًا دا شرف كبير ان حد في قيمة و قامة الأستاذ مجدي الطيب يتناول الفيلم بنقده، ثانيًا فيلم إستدعاء ولي عمرو فعلًا ظلم كتابه الموهوبون، الفيلم كان مكتوب اجمل وأعمق وأكثر سلاسة مما ظهر في النسخة المصورة".



واضاف : " و أنا بتفق معاك يا استاذ ان الفيلم ظهر شبه مشوه ، و مجتزأ ، و فيه إقحام ، و دا راجع زي ما حضرتك أشرت للسطحية الإخراجية ، و مشاكل المونتاج ، و بالنسبة لكاست الفيلم انا شايف ان الممثلين عملوا اللي عليهم و محدش منهم قصر، و في الأول والآخر الممثل بيكون تحت إدارة مخرج ، من المفترض ان يوظفه صح و يفجر كل طاقاته و يستغل امكانياته الاستغلال الأمثل ، انا عارف ان في النهاية المشاهد مالوش دعوة غير باللي بيشوفه في قاعة السينما ، و اللي ورا الكواليس محدش بيعرف بيه، عشان كدا فيلم إستدعاء ولي عمرو ظلم كتابه".



واستكمل"ورغم أن التجربة تخللها العديد من المشاكل، و اني راضي عن الفيلم بنسبة ٧٠ % احب اشكر كل الناس اللي ساهمت في صناعته" .



وتابع : " في النهاية أحب اشكر الأستاذ مجدي الطيب انه لم يكتف بمشاهدة الفيلم ، لكن قرا السيناريو ، و هتصل بنفسي اشكر اللي بعتله النسخة ، و ده واضح في كلام الأستاذ مجدي عن دور الفنانة اماني كمال اللي كان على الورق و اتشال من مخرج لا يؤتمن علي ورق".



يذكر ان فيلم استدعاء ولى عمرو من بطولة حورية فرغلى وسماح انور و محمد عز ، يظهر من خلاله عدد من ضيوف الشرف على راسهم الفنانة إنتصار .