محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج الجهود المبذولة لمديرية الطب البيطرى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذى لمتابعة نتائج وفعاليات المبادرة الرائدة (توعية – تطعيم – تعقيم) التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذاً لإستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على مرض السعار ، وأيضاً للتعامل مع الكلاب الضاله والحد من إنتشارها بمختلف المراكز والمدن .

وإستمراراً للجهود المبذولة للمواجهة والقضاء على الظواهر السلبية التى يتضرر منها المجتمع الأسوانى  ومنها ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة .

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه لدعم مختلف المبادرات التي تستهدف صحة الإنسان والحيوان على حدّ سواء.

وشدد المحافظ بالدور الحيوي لفرق العمل البيطري في تلقى البلاغات والتعامل السريع مع الحيوانات الضالة، إلى جانب تنفيذ حملات التطعيم والترخيص، وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمع المحلى لمواصلة تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة خاصة فى المناطق التى تتكرر بها البلاغات والشكوى الجماعية لضمان تحقيق أعلى درجات الحماية والأمان للأهالى والمواطنين مع تعزيز منظومة الرفق بالحيوان بأسلوب علمى وإنسانى متكامل .

الطب البيطرى

ومن جانبه كشف الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطري بأن فعاليات المبادرة نجحت في تطعيم وتحصين عدد 326 من الكلاب ضد السعار ، بجانب تسجيل وترخيص عدد 78 كلباً أخرين، بالإضافة إلى التعامل مع البلاغات والشكاوى عن الكلاب الضالة بإجمالى 76 بلاغ ، فضلاً عن عقد عدد 149 ندوة توعوية لرفع وعى الأهالى وخاصة طلاب وتلاميذ المدارس عن مرض السعار وكيفية التعامل مع الحالات المصابة .

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وإستجابة للبلاغات وبالتنسيق مع الأهالى فقد تم تنظيم عدد 10 حملات موسعة أسفرت عن تحصين 217 كلباً ضد السعار وذلك فى مناطق مختلفة شملت مناطق كيما ، وعزبة الحدود ، ومدخل الصداقة ، والكرور ، ومساكن البحيرة ، ومناطق المحمودية بجوار مدرسة الأزهر ، وأطلس بجوار مدرسة طه حسين ، وطريق السماد بجوار الطب البيطرى ، بالإضافة إلى عزبة السوق بالشلال ، ومدينة ناصر ، ومنطقة كسر الحجر وحول معبد إيزيس ، وأيضاً منطقة الإسكان المميز (المرحلة الثانية) .

ولفت إلى أن المديرية مستمرة فى تنفيذ خطتها الوقائية للتوسع فى أعمال التحصين والإستجابة الفورية لأى بلاغات وذلك لضمان السيطرة الكاملة وتحقيق أعلى معدلات السلامة داخل المجتمع .

