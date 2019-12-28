يضم 4 مقابر في الصخر.. قصة جبل الموتى بـ سيوة و صدفة غريبة كشفت عنه

يعد جبل الموتى من اهم المعالم الاثرية والتاريخية بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح والذي يحرص زوار الواحة على زيارته لمعرفة تاريخ مصر القديم.



يقع الجبل على بعد 2 كيلومتر من واحة سيوة، وهو عبارة عن جبل مخروطي الشكل يحتوي على آلاف المقابر المنقورة في الصخر ويتميز أعلاه بمناظر خلابة



وقال عبد العزيز الدميري مدير عام آثار مطروح ان جبل الموتي هو ثاني أهم أثر تم الكشف عنه في واحة سيوة بعد معبد الوحي لافتا أنه تم اكتشافه سنة 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية عن طريق الصدفة عندما لجأ أهالي سيوة للاحتماء بالجبل فاكتشفوا المقابر به.



واضاف ان جبل الموتى يبلغ ارتفاعه 50 مترا ويتكون من تربة جيرية ويعد بمثابة جبانة أثرية مضيفا ان هذا الجبل يتميز بمنظره العجيب فـ من أسفله إلي أعلاه عبارة عن مقابر للموتى منحوتة على شكل خلية نحل من الحجر على هيئة صفوف منتظمة ومتتالية بشكل هندسي يشبه شكل الواحة القديمة.



وأوضح ان تاريخ هذه الجبانة الاثرية يرجع إلي الأسرة الـ26 ويمتد للعصر البطلمي والروماني, وتجمع هذه المقابر في تصميمها بين الفن المصري القديم والفن اليوناني ونشأ هذا الاندماج نتيجة اختلاط الثقافات. بعض هذه المقابر توجد على عمق كبير وكل مقبرة عبارة عن دهليز بشكل مستطيل ينتهي إلي فناء واسع مربع وهذا الفناء يتفرع منه مجموعة فتحات مخصصة لوضع الموتى.



وأشار ان هذا الجبل ينقسم الي اربعة مقابر رئيسية ومن أجمل هذه المقابر مقبرة سي أمون . وتتمتع هذه المقبرة بمجموعة من النقوش البارزة وتضم رسما يمثل الآلهة نات وهي واقفة تحت شجرة الجميز.ثم مقبرة أخرى اطلق عليها اسم مقبرة التمساح وسميت بهذا الاسم نسبة للرسوم المنقوشة عليها وهي عبارة عن شكل تمساح أصفر اللون يمثل الأله سوبيك وتمثل هذه المقبرة هيكلا أشبه بكهف مكون من ثلاث حجرات ولم يتم التعرف علي صاحب هذه المقبرة حتي الآن. ومقبرة أخرى تسمي ثيبر باثوت وهي مزينة برسومات ونقوش ساحرة مصبوغة باللون الأحمر الذي يغلب علي الأواني الفخارية المستخدمة في سيوة حتي الان ويرقد في تلك المقبرة تابوت حجري موضوع علي أرضية غرفة الدفن.



وقال انه بالصعود إلي أعلي الجبل يمكن مشاهدة مناظر رائعة الجمال والجاذبية لواحة سيوة التي شكلت في مجملها العديد والعديد من معالم وكنوز الصحراء الكبرى.





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