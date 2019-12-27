طلعت يوسف: مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية صعبة للغاية

قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، إن لقاء فريقه غدا أمام الإسماعيلي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة محمد السادس للأندية ستكون صعبة للغاية على الفريقين ولن يحسم الصعود فيها إلا بعد نهاية مباراة العودة بالإسماعيلية .





وأضاف المدير الفني للإتحاد السكندري،خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده باستاد الإسكندرية، أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام الماضية على الخروج باللاعبين من الحالة السيئة التي كانوا عليها بعد مباراة الأهلى التى خسرها الاتحاد.





وأوضح المدير الفني أن نتيجة لقاء الفريقين في الدورى ليس لها علاقة بمباراة الغد خاصة وأن الإسماعيلي فريق كبير يضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عالى .



