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أخبار العالم

بلومبرج: الميليشيات الداعمة لتركيا في سوريا تقاتل إلى جانب حكومة السراج

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:42 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تركيا تستعد لنشر قوات برية وقوات بحرية لدعم الحكومة فايز السراج.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة التركية تأتي للانضمام إلى خطة مقررة من قبل المتمردين السوريين المتحالفين لهزيمة المشير خليفة حفتر.

ولفتت بلومبرج إلى أن تركيا تهدف إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات فايز السراج، وفقًا لمسؤول تركي كبير.

وتوقعت الوكالة أن تقاتل الجماعات المتمردة العرقية التركمانية التي قاتلت إلى جانب تركيا في شمال سوريا إلى جانب الحكومة في طرابلس، كما أكد مسؤول ليبي كبير طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية.

وقال المسؤول الليبي إن الحكومة الليبية قاومت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار لكنها قبلته في النهاية عندما بدأت قوات حفتر في التقدم نحو طرابلس. بحسب ما ذكرت الوكالة.
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