برلماني: الإخوان أم الإرهاب وداعش أخذت منهجها المنحرف من تعاليم قادتها

حمل النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية التطرف الذي يسود المجتمعات العربية والإسلامية على مدى قرن كامل.



ونوه "بدوى"، فى بيان اليوم، بأن جماعة الاخوان هى أقدم الجماعات المتأسلمة وتعتبر الجماعة الأم لكل الجماعات الجهادية والارهابية، ومن خلال دروس قادتها ومشايخها الارهابيين ظهرت داعش والنصرة والقاعدة، فشيوخ الإخوان هم من علموا العالم الارهاب، لأنهم تربوا على أسس فاسدة وعقيدة منحلة.



وشدد على موافقته التامة على استمرار الموقف الرافض لجماعة الاخوان ومنهجهم الدموي، لافتا الى أن ظهور جماعة الاخوان الارهابية في العديد من البلدان العربية، كان نذير شؤوم وخراب ودم، وأفضل ما فعلته الشعوب العربية السنوات الماضية لفظ هذه الجماعة وطرد قادتها خارج البلدان العربية.