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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدة تسنيم بسطاوي: مش عايزة غير حق بنتي والمتهم قتل فرحتي.. فيديو

صدى البلد

قالت والدة تسنيم بسطاوي المجني عليها، إن المتهم قام بصدمها على الطريق العام خلال قيادته بسرعة جنونية، مستطردة:"قولت للقاضي مش عايزة غير حق بنتي، المتهم قتل فرحتي ونفسي أخد حقها بس، مش عايزه غير حقها.

وأضافت والدة المجني عليها،:" محامي المتهم قالي بقدم تعازيه بعد 50 يوم، وبيقولك المتهم مش هياخد 5 دقايق لأنه حادث سير مش جريمة قتل".

أجلت  محكمة جنح التجمع، محاكمة المتهم بالتسبب في حادث اصطدام طبيبة التجمع المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي بالقاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو للاطلاع.

و حصل موقع صدى البلد على نص التقرير النهائي للمجني عليها تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع والتي لقيت مصرعها إثر حادث في التجمع الخامس.


وجاء نص التقرير كالآتي ": بتوقيع الكشف الطبي على  تسنيم عزت بسطاوي طالبة الطب وجد انها تعاني من اضطراب من درجة الزمن وتعاني من نزيف بالمخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمعية،  وقد اجرى له فحوصات وكسور متعددة بعظام الوجة وجرح قطعي اعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظمة الفقر  وكسر في عظام الحوض.

وكشف التقرير الطبي أنه، تم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

و حصل موقع صدى البلد على نص اقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت اقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله احمد عصام الدين،  طالب ومقيم / فيلا ۱۸ ا ل كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك منهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها / تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق ؟

ج محصلش

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح ٢٠٢٤/٢/١٢ حوالي الساعة ١٠ بالليل انا ماشي بالعربية بتاعتى رقم طص / ٤٣٨ عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في اقصى الشمال واتفاجئت وانا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وانا حاولت افاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت اصابتها وانا وقفت علطول ونزلت علشان اطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالاسعاف وجات اخدتها والشرطة جات واخدوني واخدو العربية وجابونى على القسم وانا كلمت حد من اهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها وانكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوى وعملوا المحضر وجابوني على هنا انهاردة ودا كل اللي حصل

البداية عندما تحرر محضر رقم ١٩٥٤ لسنة ۲۰۲٤ جنح التجمع الخامس وبمطالعته تبين انه محرر بمعرفة امين الشرطة سامى بسيوني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ الساعة ١١.٥٠م والثابت به حيث ورد له تقرير محرر بمعرفة النقيب حمدى جمعه رئيس الدورية والشامل فحص بلاغ مصادمة ومصاب بشارع الجزيرة من شارع التسعين دائرة القسم اتجاه الجامعة الأمريكية.

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين انه حال سير السيارة رقم ط ص / ٤٣٨ ماركة بي ام دبليو كحلي اللون والتراخيص سارية وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج الامامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرأة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الامامي الأيمن وتطبيق بالكبوت قيادة المدعو / عبد الله احمد عصام الدين محمد احمد موالید ۲۰۰۵ طالب ومقيم فيلا ۱۸ كمبوند مون فالي التجمع الأول القاهرة قومى رقم ٣٠٥٠٨٠٣٠١٠٠٤٣١ اصطدم بالمدعوة / تسنيم عزت بسطاوى منصور مواليد ۲۰۰۰ طالبة بكلية الطب البيطرى جامعه القاهرة ومقيمة ۱۷ ش الدوران - حدائق شبرا الساحل القاهرة قومى رقم ٣٠٠١١٢٢٠١٠٠٢٦٦ مصابة باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجوى قبل الوصول وذلك حال عبورها الطريق بمحل البلاغ وقام بالتحفظ على السيارة وقائدها والتوجه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وبسؤال المتسبب استدلالا قرر بانه اثناء سيره بالسيارة تفاني بسيدة تعبر الطريق مسرعة وحاول مفاداتها ولم يتمكن مما تسبب في اصطدامها وحدوث أصابتها وانه قام بالتوقف واتصل بالاسعاف وتم نقلها لمستشفى الجوى.

 

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