عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بين أسرة تسنيم البسطاوي ومحامي المتهم والسبب صادم.. مفاجآت مثيرة

صدى البلد

وقعت مشاجرة بين أسرة تسنيم بسطاوي، طالبة التجمع، والتي لقيت مصرعها نتيجة حادث تصادم في القاهرة الجديدة، ومحامي المتهم، بعد انتهاء جلسة محاكمة المتهم المنعقدة في محكمة جنح التجمع الخامس.

وأجلت محكمة جنح التجمع، محاكمة المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي بالقاهرة الجديدة، لجلسة 14 مايو للاطلاع.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص التقرير النهائي للمجني عليها تسنيم بسطاوي، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، والتي لقيت مصرعها إثر حادث في التجمع الخامس.

وجاء نص التقرير كالآتي: “بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي، طالبة الطب، وجد أنها تعاني من اضطراب نزيف في المخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمجمة، وبالإضافة إلى كسور متعددة بعظام الوجه وجرح قطعي أعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظام الحوض”.

وكشف التقرير الطبي أنه تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة.

وقالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي، إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

وأكدت أن “النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لنظر اتهامه بالاصطدام بموكلتي ووفاتها متأثرة بكسور في أنحاء الجسد وكسور في الجانب الشمال وكدمات في الوجه”.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس،  في تحقيقات النيابة العامة، والتي جاءت كالتالي: اسمى عبد الله أحمد عصام الدين،  طالب، مقيم فيلا 18 ا ل كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك منهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة، فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح 12/2/2024 حوالي الساعة 10 بالليل أنا ماشي بالعربية بتاعتى رقم طص / 438 عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي، وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال، واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى، وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها، وأنا وقفت على طول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجات أخدتها والشرطة جات وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم، وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها واتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوى وعملوا المحضر وجابوني على هنا النهارده ودا كل اللي حصل.

البداية عندما تحرر محضر رقم 1954 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، وبمطالعته تبين أنه محرر بمعرفة أمين الشرطة سامى بسيوني بتاريخ 12/2/2024 الساعة 11.50 م والثابت به حيث ورد له تقرير محرر بمعرفة النقيب حمدى جمعة، رئيس الدورية، والشامل فحص بلاغ مصادمة ومصاب بشارع الجزيرة من شارع التسعين دائرة القسم اتجاه الجامعة الأمريكية.

وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين أنه حال سير السيارة رقم ط ص / 438 ماركة “بي ام دبليو” كحلي اللون والتراخيص سارية، وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج الأمامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرآة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن وتطبيق بالكبوت، قيادة المدعو عبد الله أحمد عصام الدين محمد أحمد، موالید 2005، طالب، مقيم فيلا 18 كمبوند مون فالي التجمع الأول القاهرة قومى رقم 30508030100431 صدم المدعوة تسنيم عزت بسطاوى منصور، مواليد 2000 طالبة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، ومقيمة 17 ش الدوران - حدائق شبرا الساحل القاهرة قومى رقم 30011220100266 مصابة باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجوى قبل الوصول، وذلك حال عبورها الطريق بمحل البلاغ، وقام بالتحفظ على السيارة وقائدها والتوجه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وبسؤال المتسبب استدلالا قرر أنه أثناء سيره بالسيارة تفاجأ بسيدة تعبر الطريق مسرعة وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في الاصطدام بها وحدوث إصابتها، وأنه قام بالتوقف واتصل بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى الجوى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

صدى البلد يحاور وزير العمل.. 8 مفاجآت قوية بشأن الأجور وأصول اتحاد عمال مصر وقانون العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

السعودية.. نداء عاجل من الدفاع المدني لسكان هذه المنطقة

موضوعات متعلقة

متفوقة على دفعتها.. محامية تسنيم بسطاوي تفجر مفاجأة أمام المحكمة

قرار قضائي عاجل ضد المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع

تعليق مؤثر من طفل سائق أوبر بعد سجنه في وفاة حبيبة الشماع |خاص

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو

شاهد عيان يكشف تفاصيل الرعب فى حريق عقار مدينة نصر.. فيديو

شاهد عيان على حريق عقار مدينة نصر : النار وصلت السماء.. فيديو

عقار حي الواحة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل الحريق | فيديو

أكلتهم النيران في رمضان.. خسائر كباريه وبنك بمول القاهرة الجديدة| شاهد

ترشيحاتنا

المقترح المصري يحظى بقبول الطرفين.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة

نصبا على 15 شخصا.. القبض على مستريح الدقهلية وزوجته

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وتراجع على ربيع وبيومى فؤاد

السعودية تعدم أحد مواطنيها بسبب ق.تله آخر وبيان عاجل لداخلية المملكة

مصدر أمني يكشف حقيقة وجود انتهاكات بسجن القناطر

18 مليون جنيه خلال يوم واحد.. ضربة جديدة لمافيا الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ