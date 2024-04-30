مشاجرة بين أسرة تسنيم البسطاوي ومحامي المتهم والسبب صادم.. مفاجآت مثيرة

وقعت مشاجرة بين أسرة تسنيم بسطاوي، طالبة التجمع، والتي لقيت مصرعها نتيجة حادث تصادم في القاهرة الجديدة، ومحامي المتهم، بعد انتهاء جلسة محاكمة المتهم المنعقدة في محكمة جنح التجمع الخامس.

وأجلت محكمة جنح التجمع، محاكمة المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي بالقاهرة الجديدة، لجلسة 14 مايو للاطلاع.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص التقرير النهائي للمجني عليها تسنيم بسطاوي، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، والتي لقيت مصرعها إثر حادث في التجمع الخامس.

وجاء نص التقرير كالآتي: “بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي، طالبة الطب، وجد أنها تعاني من اضطراب نزيف في المخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمجمة، وبالإضافة إلى كسور متعددة بعظام الوجه وجرح قطعي أعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظام الحوض”.

وكشف التقرير الطبي أنه تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة.

وقالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي، إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

وأكدت أن “النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لنظر اتهامه بالاصطدام بموكلتي ووفاتها متأثرة بكسور في أنحاء الجسد وكسور في الجانب الشمال وكدمات في الوجه”.



وحصل موقع “صدى البلد” على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس، في تحقيقات النيابة العامة، والتي جاءت كالتالي: اسمى عبد الله أحمد عصام الدين، طالب، مقيم فيلا 18 ا ل كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك منهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة، فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح 12/2/2024 حوالي الساعة 10 بالليل أنا ماشي بالعربية بتاعتى رقم طص / 438 عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي، وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال، واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى، وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها، وأنا وقفت على طول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجات أخدتها والشرطة جات وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم، وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها واتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوى وعملوا المحضر وجابوني على هنا النهارده ودا كل اللي حصل.

البداية عندما تحرر محضر رقم 1954 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، وبمطالعته تبين أنه محرر بمعرفة أمين الشرطة سامى بسيوني بتاريخ 12/2/2024 الساعة 11.50 م والثابت به حيث ورد له تقرير محرر بمعرفة النقيب حمدى جمعة، رئيس الدورية، والشامل فحص بلاغ مصادمة ومصاب بشارع الجزيرة من شارع التسعين دائرة القسم اتجاه الجامعة الأمريكية.

وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين أنه حال سير السيارة رقم ط ص / 438 ماركة “بي ام دبليو” كحلي اللون والتراخيص سارية، وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج الأمامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرآة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن وتطبيق بالكبوت، قيادة المدعو عبد الله أحمد عصام الدين محمد أحمد، موالید 2005، طالب، مقيم فيلا 18 كمبوند مون فالي التجمع الأول القاهرة قومى رقم 30508030100431 صدم المدعوة تسنيم عزت بسطاوى منصور، مواليد 2000 طالبة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، ومقيمة 17 ش الدوران - حدائق شبرا الساحل القاهرة قومى رقم 30011220100266 مصابة باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجوى قبل الوصول، وذلك حال عبورها الطريق بمحل البلاغ، وقام بالتحفظ على السيارة وقائدها والتوجه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وبسؤال المتسبب استدلالا قرر أنه أثناء سيره بالسيارة تفاجأ بسيدة تعبر الطريق مسرعة وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في الاصطدام بها وحدوث إصابتها، وأنه قام بالتوقف واتصل بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى الجوى.