طريقة عمل كيكة الجنزبيل في الكريسماس

لم يتبق على الكريسماس سوى أيام قليلة، لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيكة الزنجبيل للكريسماس، بمذاق شهي لا يقاوم، يناسب الاحتفال بالسنة الجديدة.
مقادير كيكة الزنجبيل للكريسماس :
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
رشة قرنفل
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 أرباع كوب دبس
تمر
3 أرباع كوب ماء ساخن
نصف كوب زبدة مذابة أو طرية
نصف كوب سكر
بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
التزيين:
كريمة
زبدة
لون طعام اخضر
مشمش
عجينة سكر احمر
طريقة تحضير كيكة الزنجبيل للكريسماس :
* يخلط دبس التمر مع الماء والقرفة والزنجبيل والقرنقل والسكر والزبدة السايحة والبيضة والفانيليا
* يضاف الدقيق والبيكنج صودا والملح ويقلب كل الخليط
* توضع فى الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
* تترك لتبرد
* تزين بوردات كريمة الزبدة الخضراء وحبات الكشمش وفيونكة بعجينة السكر الحمراء والفستق.
مقادير كيكة الزنجبيل للكريسماس :
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
رشة قرنفل
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 أرباع كوب دبس
تمر
3 أرباع كوب ماء ساخن
نصف كوب زبدة مذابة أو طرية
نصف كوب سكر
بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
التزيين:
كريمة
زبدة
لون طعام اخضر
مشمش
عجينة سكر احمر
طريقة تحضير كيكة الزنجبيل للكريسماس :
* يخلط دبس التمر مع الماء والقرفة والزنجبيل والقرنقل والسكر والزبدة السايحة والبيضة والفانيليا
* يضاف الدقيق والبيكنج صودا والملح ويقلب كل الخليط
* توضع فى الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
* تترك لتبرد
* تزين بوردات كريمة الزبدة الخضراء وحبات الكشمش وفيونكة بعجينة السكر الحمراء والفستق.