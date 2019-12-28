AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كيكة الجنزبيل في الكريسماس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:51 ص
جربيها طريقة عمل
جربيها طريقة عمل كيكة الجنزبيل للكريسماس
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على الكريسماس سوى أيام قليلة، لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيكة الزنجبيل للكريسماس، بمذاق شهي لا يقاوم، يناسب الاحتفال بالسنة الجديدة.

مقادير كيكة الزنجبيل للكريسماس :

2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
رشة قرنفل
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 أرباع كوب دبس
تمر
3 أرباع كوب ماء ساخن
نصف كوب زبدة مذابة أو طرية
نصف كوب سكر
بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا

التزيين:

كريمة
زبدة
لون طعام اخضر
مشمش
عجينة سكر احمر

طريقة تحضير كيكة الزنجبيل للكريسماس :

* يخلط دبس التمر مع الماء والقرفة والزنجبيل والقرنقل والسكر والزبدة السايحة والبيضة والفانيليا

* يضاف الدقيق والبيكنج صودا والملح ويقلب كل الخليط

* توضع فى الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* تترك لتبرد

* تزين بوردات كريمة الزبدة الخضراء وحبات الكشمش وفيونكة بعجينة السكر الحمراء والفستق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ظهور نادر لـ ابنة الفنان الراحل خالد صالح | فيديو

أبو الدهب: هدفي تسبب في خسارة الزمالك للدوري.. وارتضينا بالتعادل مع الاتحاد لاحتياجهم إلى نقاط.. فيديو

خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح | تعرف على موعد الشبكة

محمود أبو الدهب: احتفلت بفوز المصري على الزمالك وأنا لاعب بالفريق الأبيض.. فيديو

ملاكم مسلم يتعرض لهجوم شديد بسبب شجرة عيد الميلاد

عميد معهد القلب السابق يقدم إفطارا صحيا يحمي من الموت المفاجئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة

بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا

ملاكم مسلم يتعرض لهجوم شديد بسبب شجرة عيد الميلاد