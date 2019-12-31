بتوع الليل وآخره.. عميد معهد القلب السابق يحذر من استخدام الهاتف قبل النوم

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب مباشرة إلى النوم، وهي عادة يفعلها الكثير يوميا.



وكتب جمال شعبان، عبر حسابه على فيسبوك :" القراءة الإلكترونية قبل النوم من شاشة آي باد أو سمارت فون؛ تؤدي إلى تأخر النوم حوالي ١٠ دقائق أكثر من القراءة الورقية".



وعن السبب في ذلك؛ أوضح عميد معهد القلب السابق، أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مباشرة له تأثير سلبي على هرمون الميلاتونين، وذلك بحسب دراسة علمية أمريكية .



ومازح جمال شعبان متابعيه على فيس بوك، من خلال منشوره: "برضه مش هنبطل نقرأ إلكترونيا، هي جت ع ١٠ دقائق، احنا بتوع الليل وآخره".