المستلزمات الطبية تطلق مبادرة لمكافحة الغش التجاري

خلال الاجتماع
اطلقت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد اسماعيل عبده؛ مبادرة لمكافحة الغش التجاري و التهرب الضريبي من خلال مساعدة العاملين بالقطاع لاستخراج البطاقات الضريبية والسجلات التجارية والتراخيص والتركيز على منافذ البيع بمنطقة القصر العيني.
كشف "عبده" خلال فعاليات المؤتمر المنعقد بمقر الغرفة التجارية بوسط البلد، لمناقشة خطط تطوير القطاع بالتزامن مع قرب بدء عمل هيئة الدواء المنتظر اعلان اللائحة التنفيذية لقانون انشائها في 25 فبراير المقبل؛ عن وجود مساع لدي رئاسة مجلس الوزراء،لانشاء أسواق عصرية جديدة متخصصة بكل قطاع صناعي علي حدة.
وذكر " عبده" أن الشعبة تعمل حاليا على إعداد ورقة عمل باقتراحات اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة سلامة الدواء لرفعها للجهات المعنية، موضحا أن " المستلزمات الطبية" أعدت مثياق شرف مهني لانشاء نظام تكافلي للعاملين بالقطاع لحماية أسرهم ومحدودي الدخل من المرضى.
واعلن عن تدشين جمعية لتجار منطقة القصر العيني، موضحا أن الشعبة تبرعت بالفعل بمبلغ 100 ألف جنيه للجمعية الجديدة بغرض تزويدها بالبرامج الالكترونية والدعم الفني للأسر محدودة الدخل، و التنسيق مع حي غرب القاهرة .
ونفي " عبده" وجود قرار رسمي لنقل تجار المستلزمات الطبية بمنطقة القصر العيني لمناطق أخري، غير أن هناك دراسات لإنشاء أسواق جديدة وتطوير المنطة الحالية ضمن مخططات القاهرة الفاطمية والخيديوية باعتبارها مكانا للجذب السياحي.
قال " عبده" إن محافظة القاهرة تدرس انشاء سوق جديد للمستلزمات الطبية بحي السيدة زينب والقصر العيني بحيث يتم نقل المحال الحالية إلي تل العقارب أو شارع الموردي جنوب مستشفي 57357