المارينز الأمريكي يحاول القبض على المالكي والحكيم والكعبي

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بأن 4 صواريخ سقطت على مطار بغداد، فيما قامت طائرات مروحية عسكرية أمريكية بالإقلاع من المطار وحلقت في سماء المنطقة، لافتة إلى أن هناك محاولات للقبض على الحكيم والمالكي الكعبي.





وذكرت صحيفة العراق الاليكترونية أن هناك انباء عن مقتل كوثراني مسؤول في حزب الله الذي يتواجد في بغداد منذ بداية الأزمة وكذلك الحاج سامر عبد الله، صهر عماد مغنية!! وأنباء عن مقتل نعيم قاسم معاون حسن نصر الله أمين حزب الله اللبناني في ذات الغارة الأمريكية في عملية عسكرية أمريكية اسمها البرق الأزرق بدأت منذ فجر اليوم الثاني من سنة ٢٠٢٠ بأمر رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية.





وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن الجنرال قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي





وأضاف شريف، أن سليماني قتل إلى جانب آخرين من قادة الحشد الشعبي العراقي.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجنرال قاسم سليماني وصل وبرفقته السيد رضا مسؤول الإعلام إلى مطار بغداد قادمين من سوريا وكان في استقبالهما سيارتين عند سلم الطائرة وعند مغادرة السيارتين للمطار، تم قصفهما.





ووافق الرئيس دونالد ترامب على غارة جوية لطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل اثنين من كبار مسؤولي الميليشيات العراقية ورئيس قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني.





وأكد مسؤول رفيع المستوى في البنتاجون لنيوزويك أن المهندسين قد قُتلوا بالفعل، إلى جانب قائد قوة القدس قاسم سليماني، في انتظار نتائج الحمض النووي التي لديها احتمال كبير في تحديد الرجلين كأهداف.





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الخميس، مقتل أحد القادة العسكريين الإيرانيين في هجوم بالقرب من بغداد الدولي.





وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن أبو مهدي المهندس ، نائب قائد قوات الحشد الشعبي ، قتل في الغارة.





وأكدت قوات الحشد الشعبي العراقية مقتل سليماني وزوج ابنته ومهدي المهندس في رسالة لوسائل التواصل الاجتماعي صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.



