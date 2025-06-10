ترحيب قوي من لاعبي الأهلي بـ زيزو في المران الصباحي اليوم بأمريكا.. صور

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من مران الأهلي في أمريكا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أمير هشام: "ترحيب قوي من لاعبي الأهلي بـ زيزو في المران الصباحي اليوم بأمريكا".

الأهلي يعلن انضمام زيزو لصفوف الفريق

وأعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد سيد زيزو لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي الجديد، عن رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله للقلعة الحمراء في عقد بمتد لأربع سنوات.

وقال زيزو، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه “قهوة فايق”: "في شهر يناير الماضي، أصبحت "فري" وجيرارد، مدرب الاتفاق السعودي، تحدث معي، وسأل صلاح عني وأشاد بمستواى، فأبلغته بترحيبي بالانضمام للاتفاق، وأبلغته أنني لو مضيت سأنضم في شهر 6، ومش هاقدر أمشي إلا بعد التفاوض مع الزمالك".

وأضاف: “عرض الاتفاق وصل لـ2 او 2.5 مليون دولار، خصوصا إني خلاص فري، وكنت في الفترة الحرة ومن حقي التوقيع.. مسئولو الزمالك وافقوا وطلبوا وصول مفاوض من الاتفاق، والراجل جاء إلى مصر وقام بتأجيل الطيارة يومين أو تلاتة، ولا أحد من مسئولي الزمالك يريد مقابلته".

وتابع: "لم أضغط على الزمالك من أجل الرحيل، وطالما كانوا يريدون بقائي فلا لم يكن هناك أزمة، موضوع "زيزو" كان متخطط له من أول يوم، لو لم أجدد سأخرج بصورة معينة من النادي".

وقال أحمد مصطفى زيزو: “لعبت في الزمالك منذ عدة أعوام ولم أفتعل أزمات، كنت لاعبا حرا منذ 3 سنوات ورفضت الرحيل عن النادي باستغلال الشرط الجزائي.. الريان القطري طلبني من سنوات ورفضت وقتها استغلال هذا الشرط”.

وأضاف: "الحكاية بدأت منذ تلقيت عرضا من الشباب بـ 6 أو 7 ملايين دولار لنادي الزمالك ولكن رفضوا رحيلي.. وكان هناك بونص سهلة التحقيق، منها 10% من عقد الرعاية لنادي الشباب وكانوا بيحصلوا على 90 مليون ريال".