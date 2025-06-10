مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الجزائري آيت نوري.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن تعاقد مانشستر سيتي مع الجزائري آيت نوري لمدة 5 سنوات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أمير هشام: "رسميًا مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الجزائري آيت نوري لمدة 5 سنوات حتى عام 2030".

وكان عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، تحدث عن العمل مع مدربه بيب جوارديولا وطموحات الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري.

وكتب الإعلامي أمير هشام: "عمر مرموش، قال: بالطبع غياب هالاند يُحدث فرقا كبيرا بالنسبة لنا، فلاعبٌ بمثل جودته يُحدث فرقا هائلا".

وأضاف مرموش: "فلاعبٌ بمثل جودته يُحدث فرقا هائلا، لكننا نحاول العمل كفريق واحد على أرض الملعب ونسعى لمساعدة بعضنا البعض".

وأكمل: "في النهاية، عندما نفوز، سواءٌ سجلتُ أنا أو أي لاعب آخر، فالأمر يتعلق بالفوز والحصول على النقاط الـ3 أو التأهل إلى الدور التالي، لذا أعتقد أن هذا هو الأهم، لذا نحاول تعويض ذلك كفريق".

وأتم: "الفارق بين الدوري الإنجليزي والألماني؟ الفارق في الشراسة كبير جدا.. وكذلك في جودة اللاعبين، الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم لهذه الأسباب.. كل الفرق جيدة جدا، يمكن لأي فريق الفوز على أي خصم".