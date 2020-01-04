5 نصائح للمساعدة على التخلص من السليوليت

السيلوليت مشكلة تعاني منها الكثير من النساء نتيجة عادات غذائيه خاطئه و قلة الحركه ، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، هذه النصائح للقضاء على السليوليت و ستلاحظين الفرق بنفسك.



1- ممارسة الرياضه بإنتظام :

من الجيد ممارسة الرياضة بصفة منتظمة و مستمرة و المشي لمسافات طويلة لمدة 45 دقيقة على الاقل يوميا كما يمكنك القيام بتدليك المناطق المتضررة من السيلوليت لتنشيط الدورة الدموية في الجسم



2- نظام غذائى صحى :

ان السيلوليت لا يؤثر على النساء اللاتي تعاني من الوزن الزائد فقط بل حتى اللاتي تتمتعن بجسم الرشيق لذلك يجب ان تقومي بتبني نظام غذائي متوازن مع تجنب الوجبات الخفيفة و التاكد من اكل البروتينات (مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، وفول الصويا، العدس …). ونضع في اعتبارنا أن الصوم يعتبر من الحلول الاكثر فعالية الا ان الوجبات الغير منتظمة تعزز تشكيل السيلوليت



3- شرب الكثير من الماء و كذلك شرب الشاى الأخضر :

لابد من الحصول على قسط وافر من الماء بما لا يقل عن 3 لتر فى اليوم حتى يسهل على الجسم التخلص من الأملاح و السموم و الدهون عدم تخزينها تحت طبقة الجلد ، و من العوامل المساعده أيضا لمكافحة السيلوليت عليك شرب الشاي الاخضر لانه غني بالمواد المضادة للاكسدة و يساعد على حرق الدهون و من المفضل شربه بعد الظهر لانه قد يكون مزعج قبل النوم .



4- تناول الكثير من الخضروات و الفواكه الظازجه :

كثرة تناول الخضروات و الفواكه الطازجه الغير مطهوه يقلل من السليوليت بشكل ملحوظ



5- الإبتعاد عن تناول الكثير من ملح الطعام و المواد الحافظه :

التى تؤدى إلى إحتباس الماء تحت طبقة الجلد مسببه الإلتهاب الخلوى المسمى بالسليوليت