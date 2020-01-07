أسلحة وثورة إسلامية.. كيف يخطط قائد فيلق القدس الجديد بعد مقتل سليماني؟

بتسميته قائدا لفيلق القدس خلفا للجنرال قاسم سليماني، أصبح إسماعيل قاني القائد الجديد لفيلق القدس، معنيا بكل الملفات التي كان يهتم بها قاسم سليماني قبل مقتله؛ وزاد عليها ملف الانتقام لقائده السابق.
وقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية فجر الجمعة الماضي، استهدفت موكبه على طريق مطار بغداد، رفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وعدد من قيادات التنظيم.
ولم تمر ساعات على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حتى أعلن المرشد الأعلى على خامنئي، إسماعيل قآني نائب سليماني، ليكون خليفته.
وقال خامنئي يوم الجمعة الماضي في تصريحات صحفية "إن منصب قيادة فيلق القدس أحيل إلى "القائد العميد إسماعيل قآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في مرحلة الدفاع المقدس، وكان إلى جانب القائد الشهيد في المنطقة"، حسب قوله.
وعن الطريقة التي يفكر بها إسماعيل قآني قال خامنئي إن خططه "هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني".
ما خطط سليماني التي سيسير على خطاها قآني؟
ثورة إسلامية في الأردن
دائما ما كان يخطط قاسم سليماني إلى إضافة الأردن إلى مناطق النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، ففي تصريحات سابقة له أعرب سليماني عن نواياه تجاه الأردن وإضافتها إلى قائمة الدول التي تتحكم فيها إيران، خاصة وأن الأردن تتوافر فيه إمكانية اندلاع ثورة إسلامية تستطيع إيران أن تتحكم فيها بحسب تصريحات قاسمي.
بعد هذه التصريح استنفرت الأجهزة الأمنية في الأردن تحسبا لتجنيد خلايا إيرانية، واستطاعت عمان ضبط جاسوس يعمل لصالح إيران في عام 2015، كان مكلفا بإنشاء خلايا نائمة بهدف تنفيذ تفجيرات في المملكة.
عزز من هذه، تصريحات نسبت إلى سليماني بعد ذلك قال فيها "إن بلاده حاضرة في لبنان والعراق، وإن هذين البلدين يخضعان بشكل أو بآخر لإرادة طهران وأفكارها، وأن هذه الإمكانية متوافرة في الأردن".
استهداف مواقع أمريكية في العراق
حسب ما نقلته وكالة رويترز كانت خطة سليماني لاستهداف مواقع أمريكية في العراق السبب وراء مقتله بغارة جوية أمريكية فجر الجمعة الماضي.
وأشارت الوكالة إلى اجتماع عقده قاسم سليماني مع حلفائه من قادة الميلشيات العراقية في منتصف أكتوبر الماضي، على ضفاف نهر الفرات، في مبنى يطل على السفارة الأمريكية في بغداد.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية بأن سليماني أعطى أوامره للحرس الثوري الإيراني بنقل أسلحة أكثر تطورا للعراق لدعم أهداف طهران ضد المواقع الأمريكية.
الانتقام لقاسم سليماني
وزاد عن تلك الخطط التي ينوي قآني تنفيذها، ملف الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وتوعد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس الجديد، بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية.
وقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية فجر الجمعة الماضي، استهدفت موكبه على طريق مطار بغداد، رفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وعدد من قيادات التنظيم.
ولم تمر ساعات على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حتى أعلن المرشد الأعلى على خامنئي، إسماعيل قآني نائب سليماني، ليكون خليفته.
وقال خامنئي يوم الجمعة الماضي في تصريحات صحفية "إن منصب قيادة فيلق القدس أحيل إلى "القائد العميد إسماعيل قآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في مرحلة الدفاع المقدس، وكان إلى جانب القائد الشهيد في المنطقة"، حسب قوله.
وعن الطريقة التي يفكر بها إسماعيل قآني قال خامنئي إن خططه "هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني".
ما خطط سليماني التي سيسير على خطاها قآني؟
ثورة إسلامية في الأردن
دائما ما كان يخطط قاسم سليماني إلى إضافة الأردن إلى مناطق النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، ففي تصريحات سابقة له أعرب سليماني عن نواياه تجاه الأردن وإضافتها إلى قائمة الدول التي تتحكم فيها إيران، خاصة وأن الأردن تتوافر فيه إمكانية اندلاع ثورة إسلامية تستطيع إيران أن تتحكم فيها بحسب تصريحات قاسمي.
بعد هذه التصريح استنفرت الأجهزة الأمنية في الأردن تحسبا لتجنيد خلايا إيرانية، واستطاعت عمان ضبط جاسوس يعمل لصالح إيران في عام 2015، كان مكلفا بإنشاء خلايا نائمة بهدف تنفيذ تفجيرات في المملكة.
عزز من هذه، تصريحات نسبت إلى سليماني بعد ذلك قال فيها "إن بلاده حاضرة في لبنان والعراق، وإن هذين البلدين يخضعان بشكل أو بآخر لإرادة طهران وأفكارها، وأن هذه الإمكانية متوافرة في الأردن".
استهداف مواقع أمريكية في العراق
حسب ما نقلته وكالة رويترز كانت خطة سليماني لاستهداف مواقع أمريكية في العراق السبب وراء مقتله بغارة جوية أمريكية فجر الجمعة الماضي.
وأشارت الوكالة إلى اجتماع عقده قاسم سليماني مع حلفائه من قادة الميلشيات العراقية في منتصف أكتوبر الماضي، على ضفاف نهر الفرات، في مبنى يطل على السفارة الأمريكية في بغداد.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية بأن سليماني أعطى أوامره للحرس الثوري الإيراني بنقل أسلحة أكثر تطورا للعراق لدعم أهداف طهران ضد المواقع الأمريكية.
الانتقام لقاسم سليماني
وزاد عن تلك الخطط التي ينوي قآني تنفيذها، ملف الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وتوعد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس الجديد، بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية.