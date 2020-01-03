التلفزيون العراقي: مقتل قاسم سليماني إثر قصف مطار بغداد

أعلن التلفزيون العراقي في نبأ عاجل له منذ قليل مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا منذ قليل.



وكشفت مليشيات عصائب أهل الحق العراقية الموالية لإيران، أن جنسيات قتلى القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا، هي إيرانية وعراقية وسورية.



وقالت مليشيات الحشد الشعبي في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر" إن عدد القتلى ارتفع ليصبح 7 أشخاص بينهم 5 من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران.



وكانت مليشيات الحشد الشعبي أعلنت منذ قليل، مقتل مدير العلاقات العامة لها، محمد رضا الجاربي، مع آخرين، إثر القصف الصاروخي على مطار بغداد الدولي. .



وقال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنيين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي، أسفرت عن انفجار سيارات مدنية بطريق المطار.



وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.



وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.