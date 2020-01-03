قصف العراق.. لقطات جديدة توثق استهداف مطار بغداد.. والإعلان عن أسماء قتلى المليشيات

There was no immediate claim of responsibility after three Katyusha rockets fell on Baghdad International Airport, killing at least one and injuring nine others, according to police and medical sources.https://t.co/Fzc8Iwpxf0 pic.twitter.com/TdeKeGWSLC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 2, 2020

نشرت قناة "العربية" لقطات مصورة جديدة توثق اللحظات الأولى للقصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا ارتفع ليصبح 4 أشخاص.وكانت مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران أعلنت، منذ قليل، مقتل مدير العلاقات العامة لها، محمد رضا الجابري، مع آخرين، إثر القصف الصاروخي على مطار بغداد الدولي. .من جانب آخر، أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية بأن الجابري قتل مع قيادات رفيعة يعتقد أنها من حزب الله والحرس الثوري الإيراني أثناء استقباله لهم، مشيرةً إلى إصابة أبو مهدي المهندس خلال الضربة الجوية التي استهدفت سيارات تابعة للحشد الشعبي قرب مطار بغداد.وقالت إن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل محمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسئول ملف العراق.وقال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنيين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي، أسفرت عن انفجار سيارات مدنية بطريق المطار.وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.