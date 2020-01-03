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أخبار العالم

قصف العراق.. لقطات جديدة توثق استهداف مطار بغداد.. والإعلان عن أسماء قتلى المليشيات

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت قناة "العربية" لقطات مصورة جديدة توثق اللحظات الأولى للقصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا ارتفع ليصبح 4 أشخاص.

وكانت مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران أعلنت، منذ قليل، مقتل مدير العلاقات العامة لها، محمد رضا الجابري، مع آخرين، إثر القصف الصاروخي على مطار بغداد الدولي. .

من جانب آخر، أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية بأن الجابري قتل مع قيادات رفيعة يعتقد أنها من حزب الله والحرس الثوري الإيراني أثناء استقباله لهم، مشيرةً إلى إصابة أبو مهدي المهندس خلال الضربة الجوية التي استهدفت سيارات تابعة للحشد الشعبي قرب مطار بغداد.

وقالت إن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل محمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسئول ملف العراق.

وقال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنيين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي، أسفرت عن انفجار سيارات مدنية بطريق المطار.

وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.

وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.

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