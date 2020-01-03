AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تداولت وسائل إعلام عراقية اللقطات الأولى للقصف الصاروخي الذي تعرض له مطار العاصمة بغداد الدولي منذ قليل.

وقال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي.

وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وتوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.

وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.
شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي
شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي
شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي
شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفكيك صواريخ.. مجهولون يفتحون النار على محتجين وسط بغداد

مقتل 6 متظاهرين عراقيين في إطلاق نار على محتجين وسط بغداد

أنباء عن ارتفاع عدد قتلى إطلاق الرصاص في بغداد إلى 16 شخصا

تعرض مطار عسكري بالعاصمة العراقية بغداد لقصف صاروخي.. فيديو

تحرك كبير من الأمن العراقي بعد استهداف معسكر مطار بغداد

إصابة 6 عناصر من الأمن العراقي جراء استهداف معسكر قرب مطار بغداد بصواريخ

ترشيحاتنا

عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة

ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

أذكار قبل النوم .. 3 أعمال تدخلك الجنة وتقيك عذاب القبر |فيديو

كارلوس غصن يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية هروبه من اليابان

عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل