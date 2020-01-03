شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي

تداولت وسائل إعلام عراقية اللقطات الأولى للقصف الصاروخي الذي تعرض له مطار العاصمة بغداد الدولي منذ قليل.



وقال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي.



وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وتوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.



وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.