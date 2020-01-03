أول تعليق من الجيش العراقي بعد قصف مطار بغداد

قال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنيين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي.



وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.



وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.