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أخبار العالم

مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المحطمة في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:10 ص
تحطم طائرة ركاب أوكرانية
تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران
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قسم الخارجي
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.

تحطمت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني بالقرب من مطار خامنئي الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة "فارس" بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينج تابعة لشركة أوكرانية على متنها 180 راكبا بالقرب من مطار طهران الدولي بسبب خلل فني.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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