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أخبار البلد

وزيرا الخارجية القبرصي واليوناني يصلان القاهرة للمشاركة في اجتماع عن ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، وزيرا الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، في زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، يشاركا خلالها في الاجتماع التنسيقي حول ليبيا، الذي تستضيفه القاهرة اليوم الأربعاء بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزيري الخارجية القبرصي واليوناني وصلا على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في استقبالهما عدد من مسؤولي سفارتي قبرص واليونان بالقاهرة

وتستضيف وزارة الخارجية، بحضور الوزير سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، عقدت الأحد الماضي، اجتماعا لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذى منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
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