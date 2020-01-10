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رياضة

السفير المصري بزيمبابوي يدعو بعثة الأهلي على العشاء

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وجه السفير محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، الدعوة لبعثة الأهلي على مأدبة عشاء غدا السبت عقب مباراة بلاتينيوم.

وكان السفير المصري قد عقد جلسة مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، الذي وجه الشكر للسفير المصري على تلك اللفتة الطيبة، مؤكدا أنه سيعرض الأمر على الجهاز الفني.

وأشاد الكفراوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة المصرية في هراري، وحرصها على التواجد بشكل دائم مع البعثة لمواجهة أي ظروف طارئة.

وتغادر بعثة الأهلي، هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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