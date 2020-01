View this post on Instagram

عايز تدفي في الجو ده؟ إعمل سخينة علي طريقة أشرف عبد الباقي. 👨🏽‍🍳 الفيديو الكامل في اللينك اللي في البيو.👆 #مطبخ_مصر @yallazest