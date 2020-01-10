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أخبار العالم

الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:33 م
الناتو يرجح سقوط
الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني
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رحيم يسري
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران 3 يناير، أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني، داعيا السلطات الإيرانية للتعاون في التحقيق.

وطالب الأمين العام للحلف ، في مؤتمر صحفي، إيران بتحقيق شفاف بالكامل حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أعلن مساء الخميس، أن معلومات بلاده الاستخباراتية تفيد بوجود أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصًا، أسقطت بصاروخ إيراني من صناعة روسية.

وأضاف بأن طائرة البوينج 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران فجر الأربعاء أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني، كما اعتبر أن إيران لن تجري تحقيقا صادقا بشأن الطائرة الأوكرانية.
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