فرضية العمل الإرهابي.. تعليق أوكراني رسمي جديد على حادث الطائرة المنكوبة

علق وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على فرضية وقوف عمل إرهابي وراء حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران.



وقال بريستايكو إنه لا يوجد دليل حتى الآن يعزز فرضية إسقاط الطائرة بفعل عمل إرهابي.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى مع دبلوماسيين أمريكيين وحصل منهم على معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة وسيتم تحليلها.



ومن جهته، أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زاده، أنه لا حساسية لدى بلاده من تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران.



وأوضح عابد زاده، أن اشتعال الطائرة الأوكرانية لمدة دقيقة، ينفي إصابتها بصاروخ، مؤكدًا أن إصابة الطائرة بصاروخ، غير واردة من الناحية التقنية.



وأضاف عابد زاده، أنه في الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة الأوكرانية؛ كان هناك العديد من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية تحلق في فضاء إيران.



وقال عابد زادة "في الوقت نفسه الذي أقلعت فيه الطائرة كان هناك العديد من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية تحلق في فضاء إيران على ارتفاع 8000 قدم، وموضوع إصابة هذه الطائرة بصاروخ لا يمكن أن يكون صحيحا على الإطلاق".



وتحطمت طائرة بوينج أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا؛ وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.