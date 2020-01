Joker وThe Irishman ينافسان على أوسكار أفضل تصوير سينمائي

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور عن جائزة أفضل تصوير سينمائي لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92 وشملت:

The Irishman

Joker

The light house

1917

Once upon a time in Hollywood

وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.



وأشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.