AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

Joker وThe Irishman ينافسان على أوسكار أفضل تصوير سينمائي

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:00 م
The Irishman
The Irishman
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور عن جائزة أفضل تصوير سينمائي لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92 وشملت:
The Irishman
Joker
The light house
1917
Once upon a time in Hollywood
وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.

وأشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب "سؤال غبي".. مطعم يضيف غرامة على فاتورة أحد زبائنه.. تفاصيل

بنطلون غريب.. نيرمين الفقى تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد البيان.. الكاف يهدد الزمالك بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا

بـ فستان من تصميم هانى البحيرى.. لطيفة فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تقدم بشكوى.. آبي أحمد يرد على تصريحات ترامب بشأن جائزة نوبل للسلام

الأمير وليام وهاري يفضحان صحيفة بريطانية و يصفانها بالكاذبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساينز يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020.. صور

أحلى من الكافيهات .. طريقة عمل الكابتشينو برغوة في المنزل

بعد 39 عامًا.. الصدفة تكشف غموض جريمة قتل سيدة مجهولة الهوية.. شاهد