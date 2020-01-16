مران خفيف لأساسيي الأهلي في مباراة طنطا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة طنطا أمس، تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني التدريبات الاستشفائية للاعبين على هامش المران الجماعي.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



وحقق الفريق الأحمر فوزًا مهما على حساب طنطا بخماسية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بالدوري.



